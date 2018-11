Canicattì, ratto morto davanti l’ingresso di una scuola: gli studenti disertano la lezione

Print This Post

Quella dei topi in classe inseguiti da una donna con la scopa in mano è un’ immagine da libro illustrato delle favole, che però si è materializzata sabato mattina davanti agli occhi degli alunni delle classi del biennio e del triennio del liceo scientifico Sciascia di via Pasolini.

I ragazzi hanno disertato le lezioni dopo che qualcuno di loro ha notato un ratto morto all’esterno dell’edificio.

Gli studenti hanno minacciato nuove proteste se il Comune non provvederà ad effettuare gli interventi di derattizzazione che il caso richiede.

I genitori degli alunni che frequentano l’istituto, chiedono condizioni igienico sanitarie ottimali per i propri figli.

Torna così in primo piano il fenomeno dell’invasione dei ratti che negli ultimi tempi ha assunto notevoli proporzioni. Basti pensare infatti, alle decine di segnalazioni che giornalmente vengono postate sui social.