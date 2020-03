Canicattì, realizzato il calendario solidale dell’Ass. A.I.S. “Giardina-Parlato”

Connect on Linked in

La solidarietà è ormai di casa nella città di Canicattì.

A dimostrarlo è una splendida iniziativa promossa dall’associazione di volontariato A.I.S.(associazione per l’integrazione sociale) “Giardina-Parlato” che si è prodigata nella realizzazione di un calendario solidale in cui ragazzi speciali sono stati immortalati in foto scattate nelle zone caratteristiche della Città del Parnaso nonché in alcune attività commerciali del territorio.

La particolarità del progetto, partito da un’idea del fotografo Giuseppe Terrana insieme alle volontarie dell’Associazione, è quello di far capire l’importanza di un sistema in cui l’uguaglianza tra individui “normodotati” e persone con dei problemi fisici e mentali sia alla base di una corretta convivenza che permetta una giusta quanto felice crescita psico-sociale di tutti i membri della comunità.

Un notevolissimo apprezzamento è stato soprattutto manifestato dai protagonisti dell’iniziativa i quali, grazie alla caparbietà dei membri dell’A.I.S., rendendosi disponibili agli scatti hanno potuto scoprire e dialogare con le realtà nostrane favorendo così la propria inclusione nel tessuto urbano.

I proventi realizzati con la vendita del calendario, disponibile presso la Chiesa Gesù Amore Misericordioso, andranno a finanziare ulteriori iniziative promosse dall’associazione canicattinese così da poter garantire ai ragazzi seguiti delle maggiori possibilità di integrazione nell’hinterland.

Di Pietro Geremia