Canicattì, recruitment day: “Competenze e professionalità al servizio delle imprese”

Mercoledì, 11 dicembre, presso i locali del centro culturale San Domenico, il centro per l’impiego di Canicattì in collaborazione con il Comune e la rete Eures, aderisce all’iniziativa comunitaria “Pes Network Employers Day 2019” realizzando un recruitment day finalizzato a fare incontrare e conoscere le aziende ospitanti dei tirocini di inclusione sociale finanziati dal Pn Inclusione , con gli aspiranti tirocinanti.

La rete europea dei Servizi pubblici per l’impiego (Public Employment Services Network) istituita con decisione del Consiglio e del Parlamento europeo per rafforzare l’efficienza dei servizi pubblici per l’impiego e attuare iniziative strategiche nel settore dell’occupazione, ha lanciato per il 2019 la quarta edizione dell’Employers’ Day, iniziativa condivisa a livello europeo per favorire l’incontro tra i servizi pubblici per l’impiego e i datori di lavoro.

L’iniziativa sarà preceduta da una presentazione del servzio di incontro domanda/offerta , delle professionalità dedicate e delle modalità di gestione dei rapporti tra aziende e Cpl; degli strumenti di ricerca, di recruitment e preselezione delle professionalità; degli incentivi all’occupazione.