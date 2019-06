Canicattì, recupero scuola verga: approvato progetto da 5 milioni di euro

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Canicattì ha approvato il progetto inerente al recupero dell’Istituto Comprensivo Verga.

Nel dettaglio, l’amministrazione pare che voglia partecipare all’avviso pubblico per l’aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica previsti per il 2018/2020, il cui importo ammonterebbe a circa 5.547.990,00 euro, con l’obiettivo finale di ottenere una ristrutturazione dell’edificio, e della sua conseguente messa in sicurezza da pericoli sismici, oltre che del potenziamento de locali con la realizzazione di mense e di palestre scolastiche e di opere di efficientamento energetico.

Di Pietro Geremia