Canicattì, restauro di 2 Moto Guzzi della polizia municipale: approvato protocollo d’intesa con l’Ass Ruotelibere Motoclub

Approvato ieri in giunta municipale lo schema di protocollo d’intesa che sarà firmato con l’Associazione A.S.D. Ruotelibere Motoclub di Canicattì finalizzato alla manutenzione e ripristino di 2 motocicli Moto Guzzi, di proprietà comunale, utilizzati in passato per compiti di istituto dal Comando di Polizia Municipale.

Gli interventi non avranno alcun costo per il bilancio comunale né per la manutenzione né per i materiali usati dal momento che l’Associazione Ruotelibere si è offerta sia di espletare le attività a titolo totalmente gratuito e attraverso i propri volontari.

L’Associazione, dunque, non avrà alcuna controprestazione essendo la suddetta collaborazione un atto di mera liberalità e gratuità mossa dalla volontà di collaborazione in servizi di pubblica utilità.

Una volta ripristinati i motocicli potranno essere reimmessi su strada per le attività proprie del Comando di Polizia Municipale e per fini di rappresentanza.

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore, Fabio Di Benedetto, con delega alla Polizia Municipale, plaudono a questo ulteriore collaborazione con l’associazionismo sempre pronto a spendere risorse ed energie partecipando, di fatto, al miglioramento dei servizi alla Città.