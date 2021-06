Dopo le polemiche di queste ore, scatenate dalla decisione del sindaco, Ettore Di Ventura , riguardante la riapertura delle scuole, il primo cittano ritorna sull’argomento chiarendo quanto segue:

“Torno nuovamente sulla riapertura, domani, delle scuole del primo ciclo. So benissimo che molti genitori sono allarmati e sarebbero stati più sollevati a sapere di un ulteriore prolungamento della chiusura. Lo capisco, perché anche io sono padre di due bambini e umanamente ho i vostri stessi timori.

Ma come sempre ho detto, chi amministra ha l’obbligo di rispettare le norme, ma anche morale di rispettare le proprie e altrui competenze. Come ho già spiegato, non ci sono più le condizioni di legge per continuare con la chiusura, essendo necessario il parere obbligatorio e vincolante delle autorità sanitarie.

Ricordo che nel momento più critico di risalita dei contagi, per primo ho adottato la decisione di chiusura delle scuole, così come, in questi ultimi giorni, alcuni miei colleghi stanno facendo.Ciò non significa rinnegare quello che è stato fatto, anzi è stato utile per chiarire la situazione soprattutto per le autorità sanitarie. È ovvio che più di prima siamo chiamati a delle responsabilità, ognuno per il proprio ruolo, dentro e fuori la scuola.

Anzi, soprattutto fuori, nei momenti in cui accompagniamo e torniamo a riprendere i nostri bambini. Perché il grande lavoro e la grande attenzione messi in atto all’interno delle scuole, dagli insegnanti, dagli stessi studenti, sarebbe vanificato se, varcata la soglia, non ci curassimo più delle regole. Evitiamo di soffermarci oltre il necessario, rimandiamo le due chiacchiere ad altri momenti.

E soprattutto usiamo sempre le mascherine (ben indossate) e manteniamo il distanziamento. Se abbiamo timori per la salute dei nostri figli, per prima cosa dobbiamo essere di esempio per loro, ma anche essere i primi a proteggerli evitando noi per primi il virus.Domani è importante riaprire le scuole, è importante avere fiducia nelle Istituzioni scolastiche, ma è ancora più importante avere responsabilità e sensibilità, per noi stessi, per il nostro prossimo.”