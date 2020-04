Canicattì, riapre il Palazzetto dello Sport “Livatino-Saetta”

Print This Post

Risolta la condizione di rischio segnalata al Palazzetto dello Sport “Livatino-Saetta”. E’ stata, pertanto, revocata la chiusura temporanea dell’impianto sportivo che, da oggi, ritorna fruibile.

Ne dà notizia l’assessore alla Cultura e allo Sport, Angelo Cuva.

La struttura sportiva sarebbe stata chiusa per questioni di sicurezza. L’edificio infatti, gestito da una associazione locale, presenteva delle vetrate la cui struttura non avrebbe rispettato i requisiti previsti in tema di antinfortunistica.