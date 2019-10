Canicattì, riapre la circonvallazione di via Giglia: Il Sindaco”Prudenza alla guida”(Foto e Video)

Print This Post

Questa mattina è stato riaperto al traffico veicolare, il tratto della via onorevole Luigi Giglia, la cosiddetta circonvallazione, interessata dai lavori per la sistemazione del manto stradale.

Lavori celeri, anticipati di due settimane rispetto al cronoprogramma. Da diversi mesi la bretella di collegamento tra la via monsignor Ficarra e la via De Gasperi era in pessime condizioni di sicurezza, con numerosi avvallamenti che pregiudicavano la circolazione veicolare e caditoie sprofondate.

A giorni inizieranno i lavori per il secondo tratto, quello che va dalla rotonda di via Calvi fino alla rotonda di Maria Ausiliatrice, il progetto è già stato definito e si attendono le approvazioni tecniche e amministrative.

Questa mattina il collega Paolo Picone ha intervistato il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore ai Lavori pubblici, Rosa Maria Corbo.