Canicattì, auto si ribalta in via Marconi: ferito il conducente

È avvenuto il primo incidente dell’anno a Canicattì. Intorno alle 6:30 del mattino del primo dell’anno infatti, un’utilitaria si è ribaltata contro un divisorio del marciapiede in via Marconi.

L’incidente sembra essere avvenuto in modo autonomo non coinvolgendo fortunatamente nessun altro mezzo ma causando il ferimento del conducente, il quale è stato immediatamente portato dai soccorritori del 118 all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere accartocciate l’uomo vittima nel sinistro che , per fortuna, non è in gravi condizioni di salute.

Foto: Rino Bancheri