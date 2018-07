Canicattì, ricatto a sfondo sessuale: condannato commerciante canicattinese

Connect on Linked in

Brutte notizie per un commerciante canicattinese di 67 anni. I giudici della terza sezione della Corte di appello di Palermo infatti hanno confermato la sentenza di primo grado del gup di Agrigento prevedente la pena di ben dieci mesi di reclusione scaturita da un tentativo di violenza sessuale che lo stesso 67enne avrebbe perpetrato nei confronti di una sua dipendente.

Nel dettaglio, pare che nel 2014, il titolare di un negozio sito del centro commerciale “Le Vigne” di Castrofilippo, abbia chiesto alla propria sottoposta una prestazione sessuale in cambio della non divulgazione di un video compromettente in cui la ragazza veniva ripresa in atteggiamenti intimi con un addetto alla vigilanza.

In seguito al ricatto, la vittima ha così deciso di presentare una querela nei confronti dell’imprenditore che ha dunque dato via all’indagine facendo finire il canicattinese dietro le sbarre.

Di Pietro Geremia