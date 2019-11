Canicattì, rifacimento segnaletica orizzontale: chiusa via On. Giglia

Connect on Linked in

Oggi e domani, 29 novembre, via On.Giglia (tratto compreso tra rotatoria di via Calvi e via Mons.Ficarra) chiusa al transito veicolare per rifacimento segnaletica stradale orizzontale.

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale , il tratto di via On. Giglia compreso tra rotatoria di via Calvi e via Mons.Ficarra sarà chiuso al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia a partire dalle 7,00 fino al pomeriggio del 28 e del 29 novembre .