Canicattì, rimandata di una settimana la distribuzione dei mastelli

Ancora un’altra procrastinazione per la consegna dei mastelli a Canicattì.

Con un cartello affisso dietro la porta del Centro di San Domenico è stato comunicato alla cittadinanza che in mancanza di mastelli destinati ai privati per la raccolta differenziata, la loro fornitura è stata rimandata di una settimana ovvero fino a quando non perverrà il nuovo carico presso il centro.

Nonostante il ritardo sembra che stia avvenendo per ragioni logistiche indipendenti dalle aziende che hanno in appalto il servizio, i cittadini canicattinesi hanno iniziato a lamentarsi pesantemente sui social network invitando chi di competenza a provvedere alla questione in modo solerte.

Di Pietro Geremia