Canicattì, allarme droga: rinvenuta siringa in Via Torino

Continua l’allarme droga a Canicattì.

Alcuni utenti hanno segnalato alla nostra redazione la presenza di una siringa usata nel pieno centro di Canicattì, precisamente in Via Torino.

Il ritrovamento del materiale sanitario pericoloso per la salute dei cittadini, presumibilmente utilizzato per iniettare dosi di droga e nello specifico Eroina, ha spaventato non poco i genitori e i residenti nel luogo ovviamente preoccupati per la salute e l’incolumità dei propri figli.

A determinare questa spiacevole situazione contribuisce, nonostante gli sforzi del Comune, la poca pulizia delle strade del paese più volte riscontrata durante gli ultimi tempi ed in particolare di grossi cumuli di immondizia agli angoli delle vie determinati dal poco senso di civiltà che alcuni cittadini hanno nei confronti del prossimo.

Di Pietro Geremia