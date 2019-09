Canicattì, riparte la consegna Kit per la differenziata

Connect on Linked in

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura informa la cittadinanza che da lunedì 9 settembre riparte la consegna dei KIT per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La distribuzione avrà luogo nei locali a piano terra della Badia, in via Mariano Stabile.

Questi gli orari per il ritiro:

Da lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 15:30-18:00 – Sabato dalle 9:00 alle 13:30.

L’assessore all’Ambiente, Umberto Palermo, sollecita coloro che non hanno ancora il kit a ritirarlo con tempestività.

Ricordiamo che coloro che abbandonano i rifiuti sono soggetti a sanzioni ed eventuale denuncia alle autorità competenti.