Canicattì, riprendono i furti in città: depredati una palestra e un negozio

Connect on Linked in

Sembra che stia ritornando un’impennata di furti nella città di Canicattì.

Durante la notte tra lunedì e martedì pare che siano stati presi di mira un negozio d’abbigliamento di viale Regina Margherita e una palestra in via Alcide De Gasperi della città del Parnaso.

Nel dettaglio, sembra che dal negozio di abbigliamento siano stati sottratti 8 pantaloni e circa 200 euro lasciati all’interno del registratore di cassa, mentre invece dalla palestra sarebbero stati portati via un tablet e una telecamera d’ultima generazione per un valore di alcune migliaia di euro.

Una volta fatta l’amara scoperta da parte dei proprietari sono state avvertite le forze dell’ordine le quali hanno immediatamente avviato le indagini atte a identificare i colpevoli.

Di Pietro Geremia