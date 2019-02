Canicattì, rischio fornitura idrica: guasto alla condotta di Via Perosi

Connect on Linked in

Girgenti acque spa comunica che i tecnici del gestore hanno riscontrato un guasto sulla condotta di distribuzione idrica ubicata in via Perosi, nel comune di Canicatti.

Pertanto si è provveduto a parzializzare il turno di distribuzione idrica denominato “Majorana” (turno 4 dal serbatoio Madonna della Rocca) attualmente in corso.

Ciò premesso le utenze ricadenti in via Perosi e in via Germania potrebbero non ricevere la normale erogazione idrica. Si rileva che una volta riparato il guasto, la distribuzione idrica sarà ripristinata – normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici – e consequenzialmente le utenze interessate saranno regolarmente approvvigionate.