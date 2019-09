Canicattì, rissa tra immigrati in via Capitano Ippolito: un uomo finisce in ospedale

Connect on Linked in

Ancora una volta il centro storico cittadino diventa un ring a cielo aperto, ennesima rissa tra immigrati, ieri sera, in via capitano Ippolito.

A darsele di santa ragione sono stati un gruppo di immigrati di origine pachistana, il bilancio è di una persona rimasta a terra con traumi al volto ed una ferita lacero contusa all’orecchio.

Il misfatto è accaduto intorno alle 21.00, qualcuno in via capitano Ippolito, poco più avanti del teatro sociale, sarebbe andato in escandescenze per futili motivi. I giovani , per diversi minuti, se le sono date di santa ragione fino all’arrivo della polizia quando tutto è ritornato alla normalità.

Sul posto un’autoambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso per le cure del caso.

Gli abitanti del quartiere, esasperati da queste situazioni che si verificano sempre più spesso, chiedono all’amministrazione comunale di far rispettare l’ordinanza comunale che vieta di bere alcolici per strada e di attuare controlli più incisivi nella zona . Sono ancora molti coloro che continuano ad ubriacarsi in molte vie del centro creando problemi di ordine pubblico.