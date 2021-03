Presunto caso di malasanità all’ospedale barone Lombardo di Canicattì dove un anziano, a seguito dei ritardi nei soccorsi, si è accasciato al suolo fuori dal pronto soccorso senza ricevere nessun aiuto.

A raccontare la vicenda è Salvatore Castellano, presidente del comitato civico “Pro Ospedale” che da anni si occupa dei disservizi all’interno del nosocomio canicattinese.

La nostra testata, qualora la direzione della struttura sanitaria volesse replicare, mette a disposizione lo spazio necessario ai dovuti chiarimenti.

“Quello che è successo non è degno di un paese civile – commenta Castellano – nelle scorse settimane, un anziano di 80anni si è presentato in ospedale a seguito di un malore, alla portineria lo hanno indirizzato verso il pre triage ma essendo anziano e non capendo bene cosa fosse il pre triage a fatica è riuscito a raggiungere la porta del pronto soccorso dove, dopo aver insistentemente bussato, un infermiere gli ha aperto invitandolo ad andare nuovamente al piano di sotto, nella struttura adibita al pre controllo, senza preoccuparsi delle sue condizioni di salute.

L’anziano, stremato, ha perso i sensi candendo per terra davanti la portineria. E’ stato soccorso, non dal personale sanitario, ma da alcuni passanti. Una situazione incivile del quale spero che si faccia carico la magistratura per accertare le responsabilità del personale in servizio. Non è accettabile che un cittadino rischi di morire in luogo che, per antonomasia, dovrebbe salvare la gente!!!”

Non è la prima volta che gli utenti si lamentano della poco gentilezza e arroganza di una parte del personale. La sanità concede sempre meno tempo alle relazioni con i pazienti. Ma questa tendenza negativa va arginata.” Conclude Castellano.