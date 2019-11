Canicattì, ritorna la “truffa dello specchietto”: diversi i casi in Città

Connect on Linked in

Sembra che sia ritornata di moda la truffa dello specchietto a Canicattì.

A quanto pare nei giorni scorsi ci sarebbe stata un’escalation di tentativi di truffa nel centro storico della Città dell’Uva Italia in particolare tra via Cavour, via Torino e via XX Settembre, dove ignoti avrebbero finto di avere l’auto danneggiata dal passaggio della vittima di turno chiedendo così il rimborso di poche decine di euro.

A questa tipologia di imbroglio si sarebbe aggiunto pure la finta rottura di un cellulare sempre causata, in via artefatta, dal passaggio dell’auto.

Si invitano dunque gli utenti a prestare attenzione a tali tentativi di imbroglio chiamando, nell’evenienza, le forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia