Canicattì, Ritorna l’incubo Coronavirus: nuovo caso al Barone Lombardo

L’incubo Coronavirus ritorna a Canicattì dove nella giornata di oggi è stato registrato un nuovo caso di Covid19 presso l’Ospedal Barone Lombardo.

Stando alle prime indiscrezioni a risultare positiva sarebbe stata una cittadina romena ma residente a Ravanusa che si sarebbe presentata presso il pronto soccorso del locale nosocomio con chiari sintomi quali una polmonite interstiziale.

Dopo aver ricevuto l’esito la donna è stata immediatamente isolata nella zona grigia di pre-triage per poi essere trasferita in un centro Covid sito a Caltanissetta per le cure del caso.

Il rischio nella Città del Parnaso sembra elevato vista la presenza di una folta comunità romena unito al fatto che in questi ultimi giorni proprio in Romania si stanno registrando migliaia di casi.

Non è mancata l’immediata reazione della macchina amministrativa locale che si starebbe muovendo in tal senso con un incontro organizzato tra il Sindaco Ettore Di Ventura e le forze dell’ordine per gestire il pericolo di un potenziale focolaio mettendo in atto nuove misure restrittive specialmente nei luoghi di ritrovo come Piazza IV Novembre e zone limitrofe.

L’invito che non cesserà mai di finire è comunque quello di evitare gli assembramenti così da scongiurare ogni pericolo inerente al contagio.

Di Pietro Geremia