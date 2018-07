Canicattì, ritrovato un intero arsenale in contrada Buccheri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un intero arsenale è stato trovato dagli uomini della polizia di Stato di Canicattì in contrada Buccheri. All’interno di una grotta scavata nella pietra e coperta da una folta vegetazione infatti, sono stati trovati due fucili semiautomatici calibro 12, uno dei quali con matricola illeggibile, due canne per fucili oltre a svariate cartucce per fucili e pistola e altri elementi utili alle indagini.

A eseguire l’operazione di scoperta e recupero delle armi sono stati gli uomini della sezione Anticrimine del commissariato di Canicattì coordinato dal vice questore Cesare Castelli, il quale ha avviato dunque un’inchiesta contro ignoti atta a verificare l’appartenenza delle armi.

Di Pietro Geremia