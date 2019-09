Canicattì, riunito il comitato civico spontaneo del quartiere Acquanova-Nuova Canicattì

Connect on Linked in

Martedì 17 settembre si è svolta nella piazzetta antistante la Via Pier Paolo Pasolini, , una partecipata riunione del comitato civico spontaneo del quartiere Acquanova – Nuova Canicattì promossa dai portavoce Dino Fazio e Gianluca Canicattì.

I cittadini componenti il comitato civico nel corso dell’incontro hanno discusso di diverse emergenze che del popoloso quartiere Acquanova ove risiedono fra queste si è deciso di porre l’attenzione su due problematiche evidenziate da Dino Fazio e Gianluca Canicattì che riguardano: 1) la sistemazione e riqualificazione del Parco Robinson che sebbene i ripetuti e accorati appelli e segnalazioni provenienti da più parti versa in uno stato di abbandono e trascuratezza , 2) la realizzazione di un marciapiede che colleghi la Via San Vincenzo con il popoloso agglomerato urbano sito in direzione Naro ( attorno alla Trc ) i cui cittadini-residenti sono impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni a piedi se non a rischio della propria di incolumità e quella dei propri figli.

A tal fine, considerato l’inerzia dell’Amministrazione Comunale si è deciso di intraprendere delle iniziative al fine di richiamare l’attenzione della stessa sulle problematiche esposte.

Canicattì 18.09.2019

I Rappresentanti del Comitato Civico Spontaneo

Acquanova

Dino Fazio

Gianluca Canicattì