Canicattì, roghi tossici: il Sindaco incontra il Prefetto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Riunione in Prefettura sugli episodi riguardanti vari roghi avvenuti in città.

Si è svolto stamani, 21 ottobre, alla Prefettura di Agrigento l’incontro tra il sindaco Ettore Di Ventura e il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto da S.E. il Prefetto di Agrigento Dario Caputo cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine.

Il primo cittadino ha esternato seria preoccupazione per i reiterati episodi di incendi in Città, nelle periferie, nelle zone residenziali e nelle strade d’accesso al centro abitato.

Domattina, inoltre, il sindaco Di Ventura parteciperà all’audizione della IV Commissione “Ambiente, Territorio e mobilità” dell’ARS in merito all’incendio che nei giorni scorsi ha distrutto alcuni mezzi della RTI incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti nel nostro Comune.

“Sono grato a S.E. il Prefetto – dichiara il sindaco Di Ventura – per aver dimostrato, ancora una volta, vicinanza alla nostra Città e alle difficoltà cui siamo costretti a far fronte tutti i giorni. Ringrazio, inoltre, le Forze dell’Ordine per la loro costante presenza sul territorio che, attraverso varie attività di controllo, contribuisce a placare l’allarme sociale. Nell’incontro di oggi abbiamo avuto ulteriore conferma della presenza dello Stato al nostro fianco.”