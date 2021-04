Nei giorni scorsi una donna originaria di Canicattì è stata denunciata per il reato di maltrattamento in famiglia e lesioni nei confronti del figlio.

Stando a quanto emerso dalle indagini poste in essere da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri della locale Compagnia sembra che la sospettata, originaria di Agrigento, in momento di forte tensione avrebbe colpito il figlio 12enne con una bastone causandogli una frattura del braccio sinistro così come riscontrato in seguito ad una visita dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo.

Una volta curato l’arto, il padre del ragazzo che sarebbe in via di separazione dalla moglie, ha denunciato il fatto ai militari canicattinesi.

Di Pietro Geremia