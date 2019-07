Canicattì, Rotary Club: nuovo passaggio della campana a Salvatore Russo.

Connect on Linked in

Dopo un anno di lavori intensi sotto la presidenza di Provenzano, si fa il punto su ben 35 progetti portati a segno.

“Azione interna”, “di pubblico interesse”, “professionale”, “internazionale” e, soprattutto, “Azione per i giovani”: lungo queste direttrici si è svolto l’assiduo operato dell’uscente presidente del Rotary, Francesco Provenzano, che Sabato 29 Giugno, nella cornice di Palazzo Cucurullo, ha consegnato la campana al nuovo incaricato. Salvatore Russo, commercialista canicattinese, ha tracciato un quadro generale del contesto in cui si muove il Rotary International, riservandosi in seguito di definire programmi e iniziative.

Tra i numerosi ospiti appartenenti agli altri Club Rotary dell’Area e al mondo delle Istituzioni locali, Provenzano, dirigente scolastico dell’I.C. “A. Manzoni” di Ravanusa, ha ripercorso il lavoro svolto durante “lo straordinario anno di servizio”, attraverso molteplici e significative attività finalizzate a rafforzare in primis l’affiatamento e il senso di appartenenza al Club e l’apertura verso progetti nazionali ed esteri per uno sguardo di inseme sul mondo e i temi di attualità.

Nella prima direzione vanno considerati la visita guidata al Parco archeologico di Agrigento e l’evento “Lungo le vie dell’Imera”, in collaborazione con la Fellowship Rotarian Gourmets. L’annullo filatelico, patrocinato dal Club durante la “Settimana della Legalità”, in ricordo del giudice Saetta e del figlio, ed alcuni importanti seminari interclub dell’Area Akragas, come quello su “La strada degli scrittori” con Felice Cavallaro e su “Infrastrutture e turismo” con Alfio Di Costa, hanno, invece, permesso di concretizzare in maniera efficace le “Azioni di pubblico interesse”.

L”Azione professionale”, incentrata su momenti di approfondimento e di condivisione dei temi rotariani, ha visto poi la partecipazione qualificata agli eventi Distrettuali di Pergusa (16 febbraio), Agrigento (18 maggio), Giardini Naxos (22/23 giugno). Per l’”Azione internazionale” sono stati portati avanti due progetti di spessore in favore dei Pigmei del Congo e delle popolazioni del Madagascar, entrambi apprezzati e finanziati dal R.I..

Ma è soprattutto nell’ambito dell’”Azione per i giovani”, che si è dispiegata l’attività del ex presidente Provenzano, con progetti a forte valenza etica quali “Il Rotary per la pace” e “Il Rotary contro lo spreco alimentare”, apprezzati e finanziati a livello distrettuale. Questi due progetti hanno visto protagonisti alcuni ospiti d’eccezione: Rino Martinez e Agnese Ginocchio per il primo, e Daniela Vernaccini per il secondo. Coinvolte centinaia di studenti che, con produzioni di vario tipo, sono state indirizzate da tantissimi docenti e dirigenti scolastici. L’I.C. “G. Verga” di Canicattì si è anche classificato primo a livello distrettuale.

Per tutto quanto realizzato sono pervenuti numerosi pubblici riconoscimenti al Club e al presidente Provenzano, che si è avvalso della preziosa e competente collaborazione della segretaria del Club, la dott.ssa Emanuela Ferrera, che “con efficienza e professionalità – ha concluso il presidente uscente – ha supportato le 35 attività annuali realizzate nell’anno 2018/2019”.

Di Serena Milisenna