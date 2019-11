Canicattì, ruba borsa con computer, cellulare e power bank: arrestato 19enne

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Canicattì hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato il noto G.S. classe 2000.

Il ragazzo è stato sorpreso in centro città da una pattuglia del Commissariato in servizio di controllo del territorio mentre, unitamente ad altro giovane al momento ricercato, tentava di occultare una borsa del tipo porta computer. Immediatamente veniva bloccato mentre l’altro giovane si dava a precipotosa fuga nelle viuzze del centro storico. La perquisizione permetteva il rinvenimento della borsa, che conteneva un computer portatile, un cellulare, una power bank ed un paio di occhiali di cui non giustificava il possesso. Poco dopo si apprendeva che ad una ragazza, tempestivamente rintracciata, avevano asportato dalla propria autovettura, parcheggiata poco distante dal luogo ove era stato fermato l’arrestato, la borsa porta computer meglio prima indicata. La refurtiva veniva restituita alla proprietaria mentre il sospettato, attesi gli evidenti elementi di colpevolezza, veniva tratto in arresto e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Ag, tradotto presso la casa circondariale di Agrigento per ivi rimanere ristretto in regime carcerario a disposizione della A.G.

Giova sottolineare che l’arrestato era in atto sottoposto, per altre vicende giudiziarie (tra le quali l’analogo furto del decorso settembre), a ben due distinte misure cautelari dell’obbligo di dimora con prescrizione di permanenza a casa la sera e la notte.