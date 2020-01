Canicattì, ruba borsa ad un’anziana all’interno del Barone Lombardo: arrestato 22enne

A seguito delle precise indicazioni della parte offesa, che descriveva perfettamente l’autore, il personale del Commissariato individuava il malfattore mentre si aggirava nei pressi dell’ospedale. Prontamente bloccato, veniva condotto presso questo Ufficio di PS e tratto in arresto.

La refurtiva veniva rinvenuta, abilmente celata, in un cespuglio nei pressi del luogo del delitto ed immediatamente restituita alla anziana donna. Dopo gli adempimenti di rito su disposizione della Ag l’arrestato veniva dapprima condotto presso l’abitazione familiare sita in Castrofilippo per ivi rimanere in regime degli arresti e successivamente, appresa la non idoneità del luogo, veniva riportato presso il Commissariato per rimanere ristretto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si sta tenendo al Tribunale di Ag.

A seguito di udienza di convalida (ovviamente l’arresto è stato convalidato) il Giudice del Tribunale di Ag, accogliendo pienamente la richiesta del PM, la gravità del fatto ed il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha emesso ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora a carico dello Spallino.

Il Commissariato ha eseguito detta misura che prevede anche che il malvivente rimanga nel comune di Castrofilippo e non esca dalla propria abitazione dalle ore 22 alle successive ore 7.