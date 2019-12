Canicattì, ruba in casa ma lascia tracce di DNA: incastrato 20enne

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini del Commissariato di polizia di Canicattì hanno denunciato in stato di libertà un 20 enne del posto per furto in abitazione.

Stando a quanto emerso dalle indagini il giovane, di origini romene e già conosciuto alle forze dell’ordine per reati specifici, si sarebbe macchiato di un furto all’interno di un appartamento sito nel centro urbano dove per intrufolarsi si sarebbe ferito perdendo così del sangue.

Grazie al rilevamento delle tracce ematiche effettuate dagli agenti della Scientifica si sarebbe dunque potuto risalire al DNA del sospettato il quale è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Di Pietro Geremia