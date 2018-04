Canicattì, rubano ringhiere e materiale da ristrutturazione: arrestati 3 malviventi

Connect on Linked in

Nonostante i controlli serrati da parte degli uomini delle forze dell’ordine, la malavita canicattinese tenta ancora nuovi colpi.

L’ultimo in ordine di tempo ad essere stato fortunatamente bloccato è stato quello di 3 malviventi, un italiano e due romeni, colti in flagrante mentre stavano per portare via diverse ringhiere, inferriate ed altri materiali necessari per i lavori di ristrutturazione di una casa.

Nel dettaglio, i tre topi d’appartamento erano riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione in fase di ristrutturazione quando, durante le operazioni furtive, hanno sbadatamente fatto troppo rumore destando i vicini di casa dal riposo notturno.

Una volta svegliati e allarmati, gli inquilini della porta accanto hanno quindi chiamato i carabinieri i quali hanno sorpreso in flagrante i tre malfattori, un canicattinese di 60 anni e due romeni di 20 anni, proprio mentre stavano caricando sopra un mezzo un significativo quantitativo di ringhiere, inferriate ed altri materiali necessari per i lavori di ristrutturazione della casa che sono stati restituiti al legittimo proprietario. Subito dopo l’arresto i furfanti sono stati posti ai domiciliari dal pm di turno e accusati di furto in abitazione.

Di Pietro Geremia