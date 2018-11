Canicattì, rubano un’auto e durante la fuga si schiantano contro una ringhiera: ricercati due giovani

Print This Post

Una Renault Clio si è schiantata ieri, in tarda serata, contro una ringhiera in via Milano.

Due giovani, dopo aver rubato l’utilitaria, nel tentativo di portare a termine l’azione criminale sono stati intercettati dalla polizia e durante la fuga hanno sfondato una ringhiera nei pressi del centro culturale San Domenico.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, agli ordini del vice questore Cesare Castelli, hanno avviato subito le ricerche dei due fuggitivi, probabilmente minorenni.

Sul posto sono giunti, oltre alla polizia, i vigili del fuoco del locale distaccamento ed un carro attrezzi che ha sgomberato il mezzo che ostruiva la carreggiata.

Indagini in corso.