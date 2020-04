Canicattì, rubarono camion e trattore finendo in un burrone: in 2 al giudizio

Print This Post

Nei giorni scorsi la Procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta in giudizio a carico di un 34enne e di un 36 anni originari di Canicattì accusati, insieme ad altri due complici non ancora individuati, di furto.

I fatti risalgono allo scorso 16 Marzo quando i due sarebbero stati beccati dalle forze dell’ordine mentre erano intenti a rubare un autocarro parcheggiato per strada e un trattore cingolato fermo all’interno di un’azienda agricola dell’hinterland.

Nonostante la presenza degli agenti di polizia, i sospettati avrebbero abbozzato una fuga a bordo del camion che sarebbe però terminata poco dopo per il mancato controllo del mezzo pesante finito, a causa della forte velocità, in un dirupo di circa 9 metri con il conseguente ricovero di uno dei due canicattinesi per le ferite riportate.

Stando alle analisi dei dati la faccenda presenterebbe però ancora molti punti oscuri che saranno saggiamente vagliati durante il processo il cui primo atto è stato fissato per il prossimo 17 Aprile.

Di Pietro Geremia