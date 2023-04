Si intrufolano in casa e s’impossessano di un fucile Cal 12, è successo in via Pertini a Canicattì dove ignoti, approfittano dei lavori di ristrutturazione di un’abitazione, sono riusciti ad entrare in casa e rubare un fucile da caccia, tipo doppietta, calibro 12.

Regolare denuncia è stata presentata presso la compagnia dei carabinieri di Canicattì.