Canicattì, oggi e lunedì 27 luglio assemblea degli operatori : si discute del servizio di Igiene Ambientale

Connect on Linked in

È quanto comunicano le OO.SS. di categoria al Raggruppamento di Imprese SEA, ISEDA ed ECOIN, titolari del Servizio e, per conoscenza, al Comune di Canicattì.

L’astensione dal lavoro dei lavoratori avverrà nelle ultime due ore di ogni turno e scaturisce dal timore di ritardi nell’erogazione delle spettanze mensili e della quattordicesima. Malgrado l’apertura manifestata dalle Aziende, dichiaratesi disponibili a risolvere la vertenza, oggi le OO.SS. lamentano un nulla di fatto.Pertanto le già previste assemblee organizzate per il 18 e 20 luglio u.s., rinviate per lo spiraglio che sembrava essersi aperto, sono state indette per domani 25 e lunedì 27 luglio.

“Ancora una volta, nonostante l’Amministrazione abbia regolarmente provveduto a liquidare le fatture, si paventa il rischio di disservizi nella raccolta dei rifiuti, ancora una volta, per i ritardi delle suddette Imprese nell’erogazione del dovuto ai propri dipendenti la Comunità dovrà subirne le conseguenze. Sollecitiamo le parti a trovare una celere e concreta soluzione al fine di evitare di mettere a rischio il decoro e la salute pubblica”.

Il sindaco Ettore Di Ventura