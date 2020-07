Canicattì, sacchetti spazzatura appesi sull’effige del Giudice Saetta: l’indignazione del sindaco Di Ventura

Connect on Linked in

“Abbiamo provato sdegno quando ieri pomeriggio, passando davanti l’effige fatta erigere in memoria del Giudice Antonino Saetta sulla SS 640 Caltanissetta/Agrigento, abbiamo visto dei sacchetti di rifiuti penzolare dalla scritta riportante il suo nome”.

Sono le parole d’indignazione che il primo cittadino di Canicattì, Ettore Di Ventura esprime riguardo all’esecrabile gesto di qualche incivile che ha lasciato sacchetti di spazzatura appesi all’effige del giudice Saetta.

“Pur non essendo di pertinenza del nostro territorio, mossi da un sentimento di pietas e di estremo rispetto per l’Uomo e per l’Eroe, abbiamo prontamente contattato i vertici di ANAS per segnalare l’accaduto – continua Di Ventura – con generosa tempestività, nella mattinata di oggi, una squadra di operai ANAS è andata a rimuovere i resti, restituendo al luogo il meritato decoro. Auspichiamo che l’episodio non abbia più a ripetersi”.