Canicattì, salta giuntura del ponte per Racalmuto: intervengono gli operai

Connect on Linked in

Iniziano le prime avvisaglie di deterioramento sulla SS 640.

Nel pomeriggio di ieri una giuntura del ponte sito sulla Caltanissetta-Agrigento, nello specifico il tratto che da Canicattì conduce a Racalmuto, sarebbe saltata provocando non pochi disagi per gli automobilisti.

Secondo alcune indiscrezioni, una ventina di auto sarebbero incappate sulla sporgenza venutasi a creare nel ponteggio per cause ancora da comprendere prima che scattasse l’allarme che avrebbe così permesso agli operai di intervenire in loco per sistemare il danno.

Sul posto anche gli uomini dell’arma dei carabinieri di Canicattì oltre agli agenti del locale commissariato e della polizia stradale che si sarebbero occupati di garantire la sicurezza degli automobilisti fino a tarda sera.

Di Pietro Geremia