Canicattì, salute e benessere a tutte le età: i benefici del Pilates e della Ginnastica posturale, nuovi corsi (Foto)

Amare lo sport a tutte le età è possibile grazie a diversi programmi di adattamento in linea con le esigenze di ogni fascia di età.

Presso il club Bull Fitness di Canicattì, sono iniziati nuovi corsi in collaborazione con l’istruttrice, Chiara Capizzi diplomata Ida(International Dance Association) e Asc (Attività Sportive Confederate).

Grazie a questa unione saranno offerti nuovi servizi tra questi i corsi di Pilates, Funzionale , Circuit Training , Allenamento post parto e la novità 2019/2020 Ginnastica Mamma – Bimbo dove potrai tenerti in forma insieme al tuo bambino a partire dai 3 anni in su.

I corsi saranno tenuti dal lunedì al venerdì la mattina dalle 10.00 alle 12.00 ed il pomeriggio a partire dalle 16.00 , ma è possibile anche concordare delle lezioni personalizzate contattando il centro sportivo Bull Fitness, in via della Costituzione 1 a Canicattì .

Il metodo Pilates è una disciplina sportiva molto in voga nei trend del fitness degli ultimi anni, aiuta a tonificare e a rafforzare la muscolatura, favorendo un perfetto equilibrio psicofisico.

Il benessere continua con i corsi di Correttiva e Ginnastica posturale tenuti dalla Dott.ssa Marta Pennino , laureata in scienze delle attività motorie e sportive (chinesiologa) , i corsi saranno tenuti nei seguenti orari : Ginnastica Correttiva, Lunedì e Mercoledì dalle 17:00 alle 18.00 ,

Ginnastica Posturale Martedì e Giovedì dalle 12.00 alle 13.00 ma è possibile anche concordare delle lezioni personalizzate contattando il centro sportivo Bull Fitness, in via della Costituzione 1 a Canicattì .

Perchè è importante la rieducazione posturale ?

La ginnastica posturale aiuta a correggere tutti quegli errori, più o meno gravi, che sono poi la causa scatenante del dolore alla schiena e di una serie di altri sintomi. Una buona riprogrammazione posturale ci agevola nei vari gesti della vita quotidiana, ci aiuta a star meglio.

È un intervento a 360° volto al benessere psico-fisico dove vengono proposti esercizi per migliorare la mobilità articolare, correggere eventuali paramorfismi, imparare una buona postura e migliorare il trofismo muscolare.

Irrobustire i muscoli ci protegge da eventuali problematiche come le classiche storte, fratture o lussazione, ma é anche ottimo per la prevenzione o il decorso di alcune patologie tra cui l’osteoporosi. Affidatevi solo a professionisti.

Questi i benefici del Pilates e della Ginnastica posturale:

Grazie ai suoi esercizi, il Pilates favorisce il rafforzamento della muscolatura di tutto il tronco comprendendo anche cosce e glutei, insegna a controllare i movimenti e ad averne consapevolezza , e tramite una progressiva padronanza del fisico ristabilisce la rieducazione posturale.

La ginnastica posturale favorisce allungamento e tonificazione.

Gli esercizi posturali intervengono sull’allungamento e sulla tonificazione muscolare. Grazie agli esercizi potrete vedere in tempi mediamente brevi che il vostro fisico tenderà a rimodellarsi, le fasce muscolari non aumenteranno di massa, ma saranno più toniche e giovani.

Pilates, i benefici: addominali

Sembra impossibile, ma la costante pratica del metodo Pilates all’interno del proprio programma di allenamento apporterà benefici rilevanti alla muscolatura addominale. Gli addominali sono continuamente sollecitati negli esercizi di Pilates e questo vi porterà ad avere una pancia piatta e tonica.

Posturale , i benefici: contrasta i dolori

Chiunque soffra di cervicale o dolori alla schiena, troverà sia nel Pilates che nella ginnastica posturale un valido alleato. Entrambe le discipline infatti, aiutano a contrastare eventuali dolori cronici riportando il vostro fisico in forma e liberandovi dai limiti che i dolori muscolari spesso provocano.

Si interviene anche sul miglioramento dell’equilibrio del corpo e di conseguenza agisce positivamente sulla presa di coscienza del corpo. In poche parole nessun movimento che prima vi sembrava impossibile di compiere lo sarà ancora.

Lo sport aumenta l’autostima.

Gli effetti dello sport agiscono anche sul sistema psicologico di chi lo pratica. I benefici procurati da allungamento e tonificazione del corpo stimolano le cellule neurologiche e donano all’umore effetti positivi mai provati prima. Inoltre, sentendovi sicure del vostro corpo e della vostra postura, noterete netti miglioramenti dell’autostima.

Ginnastica posturale, Pilates e i benefici per la riabilitazione.

Praticare la Ginnastica posturale, Correttiva e il Pilates possono avere effetti positivi anche nella riabilitazione fisica dopo un infortunio. Affidarsi ai professionsiti descrivendo esattamente dinamiche e disturbi, vi aiuterà ad affrontare un recupero veloce ed efficace.

I movimenti favoriscono una stimolazione della circolazione sanguigna e abbinato ad uno sport aerobico come, cardio Fitness o Aerobica, ad esempio, sarà uno strumento estremamente funzionante contro gli inestetismi della cellulite.

Oltre a fare bene al corpo, lo sport in generale incide in maniera eccellente sullo stress. Aiuta a scaricare le tensioni accumulate durante la giornata permettendo di combattere lo stress con divertimento e serenità.