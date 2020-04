Canicattì, Scadenza presentazione domande negli Istituti scolastici

Connect on Linked in

L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Angelo Cuva informa che, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con Circolare n 31 dell’11 Dicembre 2019 decreto legislativo 13 aprile 2017, n 63 – artt 9 e 10 – ha attivato le procedure per l’erogazione delle borse di studio, anno scolastico 2019/2020, per le scuole secondarie di secondo grado, indirizzate agli studenti il cui nucleo familiare ha Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), rilasciata dopo il 15 gennaio 2020, non superiore a € 10.632,94. Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero quelle che non riportano nessuna annotazione.

I soggetti interessati dovranno ritirare istanza esclusivamente nelle Istituzioni Scolastiche frequentate entro e non oltre giorno 7 febbraio 2020 e, una volta compilata, ivi presentarla completa dei seguenti allegati: • Domanda compilata in ogni sua parte; • Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio, in corso di validità; • Fotocopia dell’attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.