Canicattì, sciopero degli operatori addetti al servizio di igiene ambientale

L’amministrazione comunale informa che stamattina, 25 ottobre, gli operatori addetti al servizio di igiene ambientale si astengono dal lavoro aderendo allo sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per tutti i servizi pubblici e privati.Di tale astensione si è avuta comunicazione, da parte delle RTI, solo nel pomeriggio di ieri anche se si era ricevuta assicurazione dalle Ditte che avrebbero tentato tutte le strategie per evitare lo sciopero.

Nella nota, inoltra, si anticipa che le OO.SS. hanno indetto l’assemblea dei lavoratori per sabato 26 e lunedì 28 nelle ultime due ore di ogni turno. La RTI ha assicurato che saranno garantiti, in ogni caso, i servizi indispensabili previsti per legge.

“La notizia di queste assemblee ci coglie di sorpresa – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – e non ne comprendiamo la motivazione dal momento che l’Amministrazione Comunale è in regola con i pagamenti”.

Alla luce della notizia sull’odierna astensione si invitano i cittadini a ritirare e/o non esporre fuori dalle proprie abitazioni i mastelli con i rifiuti previsti da calendario, soprattutto in considerazione che, per l’attuale allarme meteo i sacchetti potrebbero costituire pericolo ostruendo le caditoie di deflusso delle acque piovane.