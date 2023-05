Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Carlo Alberto a Canicatti’ nei pressi del bivio che immette sulla statale per Delia. A scontrarsi sono stati una Fiat Multipla con a bordo un uomo di Canicattì ed un motore Kawasaki Ninja 125 con a bordo due ragazzi di Delia studenti dei licei della città.

I due, dopo avere terminato le lezioni a scuola stavano tornando a bordo della moto nel comune della provincia di Caltanissetta ma distante pochi chilometri da Canicattì quando per cause in fase d’accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia hanno impattato quasi frontalmente con l’auto una Fiat Multipla condotta dal canicattinese.

Un impatto violento ed un volo di parecchi metri con i due che sono finiti pesantemente per terra. Nessuno dei due studenti liceali avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze fisiche se non qualche ammaccatura.

Scattato l’allarme sul posto oltre ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, sono giunte le ambulanze dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì che hanno caricato a bordo i due feriti trasferendoli al pronto soccorso della struttura sanitaria di contrada Giarre.

Qui entrambi sono stati sottoposti ad una serie di esami medici e diagnostici Al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì è finito anche il conducente della Fiat Multipla in evidente stato di shock.