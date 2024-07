La comunità di Canicattì è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Vincenzo Bonfissuto, 43 anni, amministratore e pasticcere di successo dell’omonima industria dolciaria.

Bonfissuto, noto soprattutto per i suoi celebri panettoni, è deceduto questa mattina, 27 luglio, a Bologna, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco. La sua perdita rappresenta un duro colpo non solo per Canicattì, ma anche per l’intero settore agroalimentare siciliano.

Una Vita Dedicata all’Eccellenza Dolciaria

Vincenzo, insieme al fratello Giulio, ha dato vita a un progetto gastronomico che, pur affondando le sue radici nella tradizione millenaria della pasticceria siciliana, ha saputo evolversi e adattarsi ai tempi moderni.

I due fratelli, con anni di esperienza nel catering e nella ristorazione, hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione di una vasta gamma di dolci, mettendo in pratica tutta l’esperienza acquisita nel corso degli anni.

Il Ricordo di Vincenzo Bonfissuto

Adalberto Catanzaro, Presidente del gruppo editoriale Futura Company e redattore di All Food Sicily, ha voluto esprimere il suo cordoglio con un toccante messaggio:

“Vincenzo è stato un grande imprenditore e maestro dei lievitati. In questi anni ho avuto il piacere di collaborare con lui per diverse manifestazioni dal Cous Cous Fest al Bio in Sicily, dove la sua azienda, tra le eccellenze del mondo dolciario italiano, non è mai mancata. Lo ricorderò come una persona seria, per bene, dal carattere solare e brillante; un amante instancabile del suo lavoro, sempre avanti e a favore dei giovani talenti.

A lui mi legava una bella amicizia e davvero sono molto dispiaciuto della sua prematura scomparsa, che lascia un vuoto difficile da colmare nel mondo dell’imprenditoria siciliana. Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze a Giulio e a tutta la famiglia.”

L’Impatto di Vincenzo sull’Industria Dolciaria

Vincenzo Bonfissuto ha lasciato un segno indelebile nell’industria dolciaria siciliana. La sua dedizione e il suo talento hanno portato l’industria dolciaria di Canicattì a livelli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale. La sua passione per la pasticceria, combinata con un impegno costante nel valorizzare i giovani talenti, ha contribuito a mantenere viva una tradizione che si tramanda da generazioni.

Conclusioni

La scomparsa di Vincenzo Bonfissuto è un triste evento che lascia un vuoto enorme nella comunità di Canicattì e nel settore agroalimentare siciliano.

La sua eredità vivrà attraverso l’azienda che ha contribuito a costruire e attraverso i numerosi giovani talenti che ha ispirato e supportato nel corso degli anni.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia Bonfissuto e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Vincenzo.