Incidente stradale in via Svizzera a Canicattì, per cause in corso di accertamento uno scooter Piaggio condotto da un ragazzo di 16 anni, intorno alle 20.00 , si è scontrato con una Fiat 500 nei pressi dell’incrocio che si trova all’altezza della chiesa di Santa Chiara.

Ad avere la peggio è stato il 16enne , il violento impatto ha scaraventato il giovane sull’asfalto facendogli riportare contusioni varie. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale barone Lombardo dove i medici lo hanno sottoposto a vari esami diagnostici per sospette fratture.

Il ragazzo è attualmente sott’osservazione presso il locale nosocomio. Sul posto è giunta una volante del locale commissariato di P.S. per tutti i rilievi di rito che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.