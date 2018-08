Connect on Linked in

Per cause ancora da accertare, una casa in via Gaeta è andata in fiamme.

Si tratta di rifugio che era utilizzato da persone senza fissa dimora.

Per fortuna al momento del rogo non c’era nessuno. Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato