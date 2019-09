Canicattì, scoppia la protesta alla scuola Sandro Pertini: “Edificio pulito male”(Video interviste)

Print This Post

Una vera e propria rivolta è scoppiata nei giorni scorsi alla scuola Sandro Pertini di Canicattì.

Dopo il primo giorno dal suono della campanella che ha sancito l’inizio del nuovo anno scolastico i genitori degli alunni si sarebbero riversati all’interno dell’edificio protestando contro lo stato di pulizia delle aule e dei corridoi.

Nonostante gli impegni e le rassicurazioni poste in essere da parte del primo cittadino Ettore Di Ventura e dall’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Rosa Maria Corbo sulla messa in sicurezza e la pulizia dei locali della scuola fatti dapprima bruciare da ignoti e successivamente depredati da alcuni malfattori, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di istituto la stessa amministrazione comunale non avrebbe adempiuto a quanto promesso nei mesi precedenti.

“Aule tinteggiate in parte, sporche e piene di fuliggine” – avrebbero urlato a gran voce i genitori dei piccoli alunni che dopo il suono della prima campanella si sarebbero presentati a casa con i vestiti interamente sporchi e macchiati suscitando così le ire dei protagonisti del sit-in il quale tra rabbia, incredulità e ricerca del capro espiatorio, sarebbe andato avanti per tutta la giornata di ieri.

Di Pietro Geremia

Interviste a cura di Carmelo Vella.