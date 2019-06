Canicattì, scuola Don Bosco: concluso il progetto “Sport in classe” (Video interviste)

Connect on Linked in

Si è concluso questa mattina al Palasport Saetta e Livatino di Canicattì il progetto “Sport in classe” realizzato con il patrocinio del Coni che ha coinvolto gli alunni della scuola Don Bosco.

Le relazioni interpersonali che si stabiliscono nella scuola, grazie alla mediazione formativa dei docenti, sono la via privilegiata per far crescere le nuove generazioni in una cultura portatrice di rispetto, di lealtà e di responsabilità.

La scuola è la vera palestra di formazione e allenamento dei valori sociali, attraverso gli interventi di integrazione delle diverse abilità, progetti di intercultura, nonché le molteplici attività di riduzione del disagio sociale che mette in atto.

La finalità principale del progetto è stata quella di valorizzare la Corporeità e la Motricità, proponendo esperienze che contribuiscano alla formazione della personalità dei giovani alunni.

