Canicattì, scuola: in arrivo fondi per nuovi dispositivi digitali individuali

Il Ministro dell’istruzione, ha firmato il testo del Decreto con il quale vengono distribuiti i fondi stanziati per il potenziamento della didattica a distanza.

Le Istituzioni Scolastiche potranno mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali.

” Con i Decreti Ministeriali 186 e 187, il MIUR ha assegnato dei fondi alle istituzioni scolastiche – commenta l’assessore alla Pubblica istruzione, Angelo Cuva – si tratta nel primo caso di risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici.

Nell’allegato 1 del D.M. 187 viene disposto invece il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici per il potenziamento delladidattica a distanza.”



Ecco come saranno suddivisi i fondi a Canicattì:

Scuola Don Bosco: Risorse per piattaforme e strumenti digitali: 1.065,02 euro ; Risorse per dispositivi digitali e connettività rete:6.939,82 euro ; Risorse formazione del personale scolastico: 532,51 euro, per un totale di 8.537,35

Ist.Comprensivo Gangitano: Risorse per piattaforme e strumenti digitali: 1.497,66 euro; Risorse per dispositivi digitali e connettività rete: 11.223,66 euro; Risorse formazione del personale scolastico 748,83 per un totale di 13.470,15 euro.

Ist.Comprensivo Mario Rapisardi: Risorse per piattaforme e strumenti digitali : 1.360,47 euro; Risorse per dispositivi digitali e connettività rete : 9.414,08 euro ; Risorse formazione del personale scolastico: 680,23 euro per un totale di 11.474, 78 euro.

Ist.Comprensivo Verga: Risorse per piattaforme e strumenti digitali : 1.130,41 euro ; Risorse per dispositivi digitali e connettività rete : 7.214,48 euro; Risorse formazione del personale scolastico : 565,21 euro per un totale di: 8.910,10 euro.

IIS Ugo Foscolo : Risorse per piattaforme e strumenti digitali 1.279,52 euro ; Risorse per dispositivi digitali e connettività rete : 7.840,71 euro: Risorse formazione del personale scolastico 639,76 euro. Per un totale di 9.759,99 euro.

IIS Galileo Galilei: Risorse per piattaforme e strumenti digitali 1.334,96 euro ; Risorse per dispositivi digitali e connettività rete 9.306,96 euro ; Risorse formazione del personale scolastico 667,48. Per un totale di 11.309,40 euro.