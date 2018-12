Canicattì, scuola La Carrubba – Rapisardi: spettacolo di Natale all’insegna dei valori perduti(Foto)

Connect on Linked in

Uno spettacolo di Natale all’insegna dei valori perduti! Questo il tema trattato dagli alunni della Scuola Primaria “La Carrubba”– Istituto Comprensivo Statale “Mario Rapisardi” di Canicattì.

Grazie alla brillante idea della docente Rosaria Alaimo che ha ideato e coordinato il tutto insieme alla responsabile di plesso, la docente Maria Pia Dalacchi ed al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caterina Amato che crede e sostiene fortemente l’operato dei suoi docenti attenzionando costantemente i bisogni formativi degli alunni, ancor più in questo delicato periodo storico e sociale, si è riusciti a portare in scena uno spettacolo dal titolo “Canto di Natale…Alla riscoperta dei valori”, tratto dal famoso romanzo di Charles Dickens “Canto di Natale”.

Si è trattato di uno spettacolo teatrale che ha reso protagonisti i 150 alunni del plesso, con la finalità di promuovere e far riscoprire i veri valori della vita: l’amore, la generosità, la disponibilità, la gentilezza, l’amicizia! Attraverso un fondamentale percorso laboratoriale precedente allo spettacolo, gli alunni, guidati efficacemente dal team docenti del plesso, hanno avuto l’opportunità di vivere dei momenti veramente speciali di condivisione e partecipazione;

il percorso ha avuto la sua conclusione in data 21 Dicembre, giorno in cui gli alunni presso il Teatro Sociale di Canicattì, hanno vissuto momenti veramente magici ed indimenticabili! Con la loro unicità e spontaneità, sono riusciti ad emozionare tutti i presenti in sala, facendo rivivere quell’atmosfera di un Natale ormai lontano, come solo i bambini sono in grado di fare!

A contribuire alla realizzazione dello spettacolo anche l’Amministrazione Comunale della Città di Canicattì che ha patrocinato lo spettacolo concedendo ai bambini l’utilizzo del Teatro Sociale!