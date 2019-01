Canicattì, scuola media Gangitano:parte il progetto “RadioAttiva”(Video)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La comunicazione ancora protagonista all’interno della scuola media Gangitano.

Dopo il corso di giornalismo ed il Tg Dei ragazzi adesso è la volta del progetto “RadioAttiva” curato dai docenti Leonarda Ginex e Davide Difazio, con inizio nel mese di febbraio.

Un progetto che vedrà la fusione di due mezzi di comunicazione la radio e i social, il format infatti sarà trasmesso in diretta su Sicilia Reporter.

Il nuovo format darà la possibilità agli studenti delle terze classi di conoscere da vicino come funziona il mondo della radio e soprattutto dà loro voce.

E, in un’era dominata dai social network, svolge un compito importante: far capire ai ragazzi che non basta dire dove si è e cosa si fa, ma conta saper dare un messaggio comprensibile a tutti e farlo nel modo più coinvolgente possibile.