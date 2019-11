Canicattì, scuola Pertini: il Sindaco chiarisce alcuni punti (Foto e Video)

Connect on Linked in

Si è svolta questa mattina nella sala giunta del palazzo di Città, una conferenza stampa in merito al completamento dei lavori di sistemazione della scuola materna “Pertini” di Canicattì.

L’istituto scolastico era stato danneggiato lo scorso 20 febbraio da un atto vandalico, precisamente un incendio , che ha messo fuori uso i locali della scuola.

I successivi lavori di sistemazione sarebbero stati contestati dai genitori degli alunni per alcune presunte inadempienze della ditta esecutrice e dell’amministrazione comunale, una querelle che ha anche visto scendere in campo l’On Giusy Savarino che ha preannunciato un’ interrogazione parlamentare per far luce sull’accaduto.

L’amministrazione Di Ventura questa mattina ha fatto chiarezza sulla vicenda.

” Anche stamani abbiamo fatto chiarezza, così come è stato già fatto ogni qualvolta ci è stato chiesto – commenta il primo cittadino – noi operiamo, sempre, con lo spirito del buon padre di famiglia, soprattutto perché noi amministriamo il bene pubblico. Sulla regolarità degli atti e su tutto quello che, realmente, è successo ci siamo serenamente confrontati con la stampa, rispondendo alle tantissime domande”.