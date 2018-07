Canicattì, se ne va un pezzo di storia: deceduta Fifì Cammalleri

Connect on Linked in

La città di Canicattì perde un altro pezzo della propria storia. Nella giornata di oggi infatti, ci ha lasciato una delle due sorelle ultracentenarie Cammalleri, salite all’onor delle cronache non solo per la loro morale esemplare, ma anche per la longevità. Fifì Cammalleri, nata il 12 dicembre 1911, aveva ben 106 anni ed il suo straordinario caso di lunga vita, insieme alla sorella Diega “Deddè” di 112 anni, è stato un vero e proprio oggetto di studio da parte degli scienziati di tutto il mondo a punto tale da meritare una citazione nella conferenza mondiale tenuta l’anno scorso a Erice. “Il segreto della longevità è bere il caffè regolarmente al mattino e dopo pranzo” amava dire Fifì a chi le faceva visita durante il giorno e chiedeva consigli su come arrivare alla senilità in salute. I funerali di Fifì si terranno domani Sabato 7 luglio alle ore 16:30 presso la chiesa di San Domenico.

Di Pietro Geremia