Canicattì, Seconda borsa di studio di ricerca “Claudio Giudice 2019”

La Fondazione “La Clessidra Claudio Giudice per la vita” ONLUS ha deliberato l’attivazione della seconda edizione della borsa di studio di ricerca, intitolata “CLAUDIO GIUDICE 2019”, volta a sostenere un periodo di formazione della durata non superiore a un mese, connesso ad un progetto di ricerca, che abbia come finalità la prevenzione e cura di malattie tumorali germinali, da svolgersi presso l’Indiana University Simon Cancer Center Indianapolis, centro medico con comprovata esperienza nella cura delle predette malattie.

L’importo della borsa di studio e di ricerca è stabilito nella misura di euro 6.000,00 lorde (euro seimila/00) e verrà corrisposto in due rate: la prima anticipata, prima dell’avvio del periodo di ricerca, e la seconda posticipata, al termine del periodo stesso.

La borsa è destinata a Cittadini Italiani e Stranieri che siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, siano Specialisti Oncologi o conseguano la relativa specializzazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda per la partecipazione, nonché a Ricercatori operanti nel settore dell’oncologia medica presso Università italiane o Centri di riferimento nazionale per la ricerca biomedica e sanitaria.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è il 15 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni e per i dettagli sulle modalità di partecipazione, ecco il link del bando:

bando borsa di studio Claudio Giudice 2019